WBC presenta cinturón en honor a la Reina Isabel II para Shields-Marshall Claressa Shields y Savannah Marshall tienen un incentivo adicional para obtener la victoria el 15 de octubre. La ganadora reclamará el nuevo ‘Cinturón Isabelino’ del CMB. El cinturón es un tributo a Su Majestad la Reina Isabel II después de que se pospusiera la fecha original de la pelea debido a un período de duelo nacional de 10 días por la difunta monarca británica luego de su fallecimiento dos días antes del evento inicial del 10 de septiembre en The O2 en Londres. Inglaterra. El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, dijo: “La reina Isabel II vivirá para siempre en nuestros corazones y mentes. El mundo del boxeo se une para rendir homenaje a uno de los seres humanos más grandes que jamás haya existido, aquí donde nació el boxeo”. Rocha estará en el undercard de Díaz-Zepeda earn insiste en realizar Eubank-Benn pese al dopaje de Benn Like this: Like Loading...

