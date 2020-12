Resultados desde San Juan, Puerto Rico El prospecto invicto Danielito ‘El Zorro’ Zorrilla (14-0, 11 KOs) demostró que ya está más que listo para los combates de eliminación que lo llevan a una codiciada oportunidad de campeonato mundial luego de despachar al colombiano Rodolfo ‘Tsunami’ Puente (19-5-2, 15 KOs) por nocaut el sábado por la tarde durante el evento principal del cartel de DIRECTV Boxing Nights en Pedrín Zorrilla Coliseum de San Juan en presentación de Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment en asociación con Golden Boy Promotions. “Estamos muy emocionados de que el boxeo esté de regreso en Puerto Rico ¡lo hicimos! Nueve largos meses. Tuvimos un gran espectáculo y victorias sólidas de nuestros principales futuros campeones en Danielito Zorrilla y Oscar Collazo, Golden Boy y nosotros tenemos grandes planes para ellos, son la próxima generación de Puerto Rico ”, dijo Miguel Cotto. “Quiero rivales de primer nivel. ¡Estoy listo ahora! Quiero competencia. Quiero oponentes clasificados en el top 10 que me ayuden a conseguir una pelea por el campeonato mundial en 2021 ”, dijo Zorrilla, luego de terminar la noche del sábado, que representa el regreso del boxeo en vivo en Puerto Rico con el aval del Departamento de Recreación y Deportes luego de ocho meses. de ausencia. “Ya tengo 27 años y no quiero esperar mucho más. Así que vine decidido a demostrar que estoy listo para los grandes nombres. Deja que los concursantes se alineen para mí “. Zorrilla dio a conocer claramente su argumento sobre el ring luego de descifrar la defensa de Puente en el medio del primer asalto y luego comenzó con sus ataques al rostro y al cuerpo hasta que derrotó al colombiano en el segundo asalto con una poderosa combinación de derecha izquierda y superior de derecha que lo llevó a la lona para la cuenta reglamentaria de ocho segundos. Más tarde, Zorrilla atrapó a Puente en una esquina justo antes de que terminara la ronda y golpeó otra recta fuerte que lo envió a la lona y debajo de las cuerdas. Pero a pesar de que Puente se arrodilló para los segundos seis, su lenguaje corporal indicó que no quería pasar más tiempo en el ring recibiendo golpes y decidió quedarse abajo hasta la cuenta de 10. “Tomó la decisión inteligente de quedarse abajo. No había necesidad de que él sufriera más castigo. El boxeo no es un juego ”, dijo Zorrilla, quien actualmente es el campeón de las 140 libras de la NABO y ocupa el puesto 12 en el ranking de la Organización Mundial de Boxeo. “El plan de trabajo salió como quería. Lo estudié bien durante los primeros dos minutos de la pelea para buscar sus agujeros y tan pronto como lo conecté sólido lo hice tambalear. Sabía que sentía mis manos. Incluso mis golpes duelen. Pero tuve que ser un poco cauteloso porque es un peleador que “regaña”, golpea fuerte y no podía arriesgarme a recibir un mal golpe. Tiene 14 nocauts en sus 18 victorias por una razón. Pero una vez que lo descubrí, supe que era mío “. Otro que también demostró estar preparado para desafíos mayores fue el medallista de oro panamericano Oscar Collazo (2-0 con 2 KOs), quien sacó de la carrera al novato Kevin Cruz (0-1) en solo un asalto luego de noquearlo durante la lucha semi-estrella de la noche. Cruz salió agresivamente para intercambiar con Collazo, pero el cotizado prospecto se llevó la mejor parte y con una combinación de recta de derecha con gancho de izquierda llevó a su oponente a la lona y bajo las cuerdas.

Cruz sorprendentemente se recuperó antes de la cuenta de 10 pero el árbitro Luis Pabón no lo encontró en condiciones óptimas para continuar el partido y lo detuvo. “El plan era tomarlo ronda por ronda. Si llega el nocaut, llegó. Afortunadamente, mis manos llegaron temprano y lo aterricé con una mano derecha que lo hizo tambalear. Mi esquina me pidió que lo presionara y después de recibir cuatro o cinco golpes y decidimos atacarlo con manos fuertes. Ahí es donde vino el nocaut ”, dijo Collazo. Fundora, Josesito y Ramirez vencen en Texas Arum: ¨Seria una gran oportunidad tener a Usyk¨

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.