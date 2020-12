Resultados desde Managua, Nicaragua WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) continuaron su racha de eventos mensuales y cerraron el 2020 el viernes por la noche en el Nuevo Gymasio Nicarao en Managua, Nicaragua. El evento principal de peso súper mosca vio al ex retador al título mundial y favorito local Keyvin Lara (29-3-1, 10 KOs) derrotar a su compatriota Ricardo Blandon (14-3, 8 KOs) por decisión dividida en nueve rounds para ganar el título de Fedecentro de la AMB. Fue una pelea muy competitiva peleada a corta distancia en su mayor parte. Cada luchador tiene sus momentos a lo largo de la pelea que reflejan las puntuaciones. Las tarjetas de puntuación de los jueces oficiales fueron 88-84 y 88-86 para Lara y 88-85 para Blandon. El evento co-estelar de peso súper pluma fue una revancha de acción entre Elysson Márquez (10-2-2, 7 KOs) y Franco Gutiérrez (10-5-2, 6 KOs). Su primera pelea fue un emocionante empate de 6 rounds hace aproximadamente un mes. La revancha fue tan buena como su primer round. Gutiérrez tuvo un comienzo chispeante y se fue directo a Márquez. Luego fue Márquez quien regresó con su andanada de golpes. La pelea iba y venía con acalorados intercambios que conducían a otro emocionante resultado de empate. Completando el undcard;

Ernesto Irias MD Jenn Gonzalez

Eliecer Goza MD Julio Mendoza

Manuel Guzman TKO 3 Yesner Reyes

Kevin Rios UD William Cerrato

Harol Ardon TKO 1 Feliz Paz La pelea se mostró en la página de Facebook de Nica Boxing. Ramírez y Hunter vencen por KO en Galveston, Texas

