Ramírez y Hunter vencen por KO en Galveston, Texas El invicto clasificado WBC # 1, WBA # 4, #WBO # 8 de peso semipesado Gilberto “Zurdo” Ramírez (41-0, 27 KOs) ganó por KO en el décimo round sobre el clasificado IBF # 11, OMB # 12 Alfonso “El Tigre” López (32 -4, 25 KOs) para reclamar el título de López en la NABF el viernes por la noche en el Centro de Convenciones de la Isla de Galveston en Galveston, Texas. En su primera pelea en 20 meses, Ramírez derribó a López en el segundo round y dominó la pelea desde larga distancia después de eso. El final llegó en el decimo round cuando Ramírez derribó a López con una derecha. El tiempo era: 59. FIB # 4, OMB # 8, CMB # 9, AMB # 10 peso pesado Michael “The Bounty” Hunter (19-1-1, 13 KOs) ganó por KO en el cuarto round sobre Shawn Laughery (10-4, 6 KOs). Hunter derribó a Laughery en la primera ronda y dominó la pelea hasta que derribó a Laughery nuevamente en la cuarta ronda. La risa se contó a la 1:02. Hunter golpeó a Laughery cuando estaba sobre una rodilla después de la segunda caída. No se sancionó falta. Resultados desde Managua, Nicaragua Golovkin vence a Szeremeta retiene titulo FIB y logra 21 defensas en peso mediano

