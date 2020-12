Golovkin vence a Szeremeta retiene titulo FIB y logra 21 defensas en peso mediano El campeón de peso mediano de la FIB Gennadiy “GGG” Golovkin (41-1-1, 35 KOs) venció en siete rounds al retador obligatorio previamente invicto Kamil Szeremeta (21-1, 5 KOs) el viernes por la noche a puerta cerrada en el Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. GGG derribó a Szeremeta con un gancho de izquierda al final del primer round. Un derechazo de GGG puso a Szeremeta en la cubierta nuevamente en el segundo round. Szeremeta volvió a caer en la cuarta ronda. Un jab de GGG derribó a Szeremeta en la séptima ronda. La pelea fue interrumpida por el árbitro Telis Assimenios después de la séptima ronda. Con la victoria, Golovkin rompió el récord de Bernard Hopkins por la mayoría de las defensas del título de peso mediano (21). Ramírez y Hunter vencen por KO en Galveston, Texas Díaz-Rakhimov, Teixeira-Castaño, programados para el 13 de febrero

