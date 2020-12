Sturm gana en pelea de regreso en Alemania El ex campeón mundial de peso mediano y súper mediano Felix Sturm, de 41 años, regresó a la acción por primera vez en casi cinco años el sábado por la noche en el Universum Gym en Hamburgo, Alemania. Sturm (41-5-2, 18 KOs) anotó una decisión unánime en diez rounds sobre el previamente invicto Timo Rost (10-1-2, 3 KOs). Sturm superó metódicamente a Rost hasta el final. Las puntuaciones fueron 100-90, 99-91, 100-93. El peso pesado José Larduet (5-0, 4 KOs) noqueó a Marcos Antonio Aumada (21-10, 16 KOs) en el primer round. Eran las 3:00. El invicto peso súper welter Bujar Tahiri (7-0, 6 KOs) ganó por nocaut en el segundo round sobre el veterano Giuseppe Lauri de 44 años (56-22, 34 KOs). Un aluvión de golpes provocó la detención del árbitro. El tiempo era 2:07. El peso pesado Lenroy Thomas (24-5-1, 12 KOs) noqueó a Fernando Rodrigo Simoes de Almeida (9-4, 9 KOs) en el segundo round. Thomas derribó a Almeida dos veces en el primer round y dos veces más en el segundo round. El tiempo era 1:03. Resultados desde Sudáfrica Resultados desde Managua, Nicaragua

