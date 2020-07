Resultados desde Las Vegas El ex retador al título mundial José “Chon” Zepeda (32-2, 25 KOs) logro un triunfo con una decisión unánime de diez rounds sobre Kendo Castaneda (17-2, 8 KOs) en una pelea de peso welter junior el martes por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand en Las Vegas. Las puntuaciones fueron 97-93, 98-92, 98-92. El peso ligero junior Luis Alberto López (21-2, 11 KOs) gano mediante una decisión dividida de diez rounds sobre Andy Vences (23-2-1, 12 KOs). Las puntuaciones fueron 96-94 Vences y 96-94, 96-94 López. López tuvo Vences en problemas en el sexto round. Vences fue un favorito de 5: 1. López: “Sentí que gané la pelea con mi presión. Fue una pelea cerrada, pero estaba seguro de que hice lo suficiente después de que sonó la campana final. Crédito a Vences. Pensé que podía noquearlo antes en la pelea, pero regresó como un guerrero “. Vences: “Pensé que había ganado una pelea cerrada, pero no me voy a quejar de la decisión. Fue una buena pelea cerrada. No hay excusas. Me preparé bien para 10 rounds difíciles. Escuché mi esquina y volví a la pelea. Pensé que cerré fuerte e hice lo suficiente para ganar. Volveré a pelear otro día. Este no es el final para ‘El Tiburón’ “. El invicto peso ligero “Savage” Cortes (13-0, 7 KOs) regresó de un retiro de un año para ganar una decisión unánime de ocho rounds sobre Alejandro Salinas (10-4, 9 KOs). Cortés, que tiene un par de victorias de aficionados sobre el actual campeón mundial ligero Teofimo López, sobrevivió a un mal corte y una caída en el cuarto round para obtener la victoria. Los puntajes fueron 76-75, 79-93, 77-74. El maestro de preescolar Fighting Gabriel Muratalla (4-0, 3 KOs) regresó con poca anticipación para vencer a Sergio López (4-6-3, 0 KOs) en cuatro round en peso gallo. Los puntajes fueron 39-37, 40-36, 40-36. Loteria Nacional Mexicana regresa con homenaje a Julio Cesar Chavez y al WBC

