Probellum anuncia evento de doble título mundial del 11 de diciembre en Dubái Probellum albergará una doble cartelera del campeonato mundial en el Coca-Cola Arena en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de diciembre con Sunny Edwards (16-0, 4 KOs) defendiendo su título de peso mosca de la FIB contra Jayson Mama (16-0, 9 KOs) y John Riel Casimero (31-4, 21 KOs) pone su título de peso gallo de la OMB en juego contra Paul Butler (33-2, 15 KOs). El campeón mundial de cuatro pesos Donnie Nietes (43-1-5, 23 nocauts) también aparecerá en la cartelera, junto con el invicto superpluma Archie Sharp (21-0, 9 KOs) y el ex retador al título mundial Jono Carroll (20- 2-1, 5 KOs). “Estamos encantados de anunciar finalmente los planes para este increíble evento en Dubai el próximo mes”, dijo Richard Schaefer, presidente de Probellum. “Dejamos claro a partir de la compensación que tenemos planes masivos para Probellum, y esta doble cartelera del título mundial lo demuestra. “Las dos peleas por el título mundial tienen a John Riel Casimero enfrentarse a Paul Butler, mientras que Sunny Edwards se enfrenta a Jayson Mama, y ​​ambas peleas tienen garantizada la emoción. Con personajes como Donnie Nietes, Archie Sharp y Jono Carroll compitiendo también, los fanáticos disfrutarán de una noche de acción sin parar. No podemos esperar a la noche de la pelea y estamos orgullosos de traer este evento histórico al Coca-Cola Arena en Dubai ”. Los boletos ya están disponibles en línea a través de Coca-Cola Arena, Platinumlist y en las tiendas de Virgin Megastores. Chisora ​​ataca a los oficiales del ring Fury y Paul listos para una gran noche

