Fury y Paul listos para una gran noche Por. Damon González Jake “El niño problemático” Paul y la gran estrella libra por libra femenina Amanda Serrano hicieron una vista previa de su evento de pago por evento del 18 de diciembre en Amalie Arena en Tampa, Florida. Paul se enfrenta a “Tommy” TNT “Fury en un combate sancionado de ocho asaltos de peso crucero disputado en un peso de captura de 192 libras. Serrano sube al peso ligero para prepararse para Katie Taylor. Jake Paul: “No tiene idea de en qué se está metiendo. Esta es su primera vez bajo las grandes luces y en el gran escenario, y se va a quebrar bajo la presión … Le nocautizaré en las rondas posteriores. No ha tenido una pelea en las últimas cuatro rondas, así que creo que lo mamarán. Creo que esta será la primera vez que alguien que realmente puede golpearlo le golpee en la cara y que tenga el mismo peso que él. Siempre ha peleado contra chicos más pequeños con récords perdedores. Entonces creo que se va a desvanecer. Sé que se va a desvanecer “. Tommy Fury: “Luchaste contra un tipo de 40 años en tu última pelea. Te golpeó con un puñetazo adecuado y caíste a través de las cuerdas. Cuando venga a por ti, te estoy apagando la chispa. Luchaste contra gente jubilada de UFC, un jugador de baloncesto y eso es todo. Cuando pelees conmigo el 18 de diciembre, te dejarán sin aliento. Este es un paso demasiado lejos para ti. Cíñete a YouTube porque eso es todo para lo que eres bueno. Voy a mostrarte cómo se siente perder. Probellum anuncia evento de doble título mundial del 11 de diciembre en Dubái Subasta de Aleem-Hovhannisyan de la AMB será este viernes

