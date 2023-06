Presentan Undercard de Spence-Crawford PPV Se han nombrado tres peleas de cartelera de PPV para el gran enfrentamiento de Errol “The Truth” Spence Jr. vs. Terence “Bud” Crawford el 29 de julio desde T-Mobile Arena en Las Vegas. El contendiente de peso ligero Isaac “Pitbull” Cruz (24-2-1, 17 KOs) se enfrenta al invicto Giovanni Cabrera (21-0, 7 KOs) en una eliminatoria de título WBC y WBA de 12 asaltos en el evento coestelar, además de la estrella en ascenso Jesús “Mono” Ramos (20-0, 16 KOs) se enfrenta a Sergio García (34-2, 14 KOs) en una eliminatoria por el título súper welter del CMB a 12 asaltos. Al comenzar el pago por evento, el invicto peso pesado en ascenso Gurgen Hovhannisyan (4-0, 4 KO) se batirá en duelo con el poderoso Viktor Faust (11-1, 7 KO) en un enfrentamiento de 10 asaltos. “Esta programación de pago por evento del 29 de julio es digna del evento principal de la mega pelea y brindará a los fanáticos acción de alto riesgo que conducirá al enfrentamiento sísmico entre Errol Spence Jr. y Terence Crawford”, dijo Tom Brown, presidente de Promociones TGB. “Isaac Cruz y Jesús Ramos Jr. son dos estrellas en ascenso que lanzan fuegos artificiales cada vez que suben al ring, y se verán obligados a dar lo mejor de sí en duros enfrentamientos en Showtime PPV. Agregando un explosivo inicio de peso pesado, los fanáticos querrán asegurarse de llegar temprano a sus asientos en T-Mobile Arena”. Ioka vence a Franco con sobrepeso y gana el título de las 115 libras de la AMB Clase y Talento de Eddy Reynoso gana subasta de WBC para Martínez-Arroyo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.