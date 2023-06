Ioka vence a Franco con sobrepeso y gana el título de las 115 libras de la AMB Por Joe Koizumi El japonés previamente campeón de cuatro divisiones, Kazuto Ioka (30-2-1, 15 KOs), adquirió el cinturón de peso súper mosca de la AMB cuando derrotó al ex campeón estadounidense, Joshua Franco (18-2-3-1NC, 8 KOs),por decisión unánime (116-112 dos veces, 115-113) en doce rounds el sábado en Tokio, Japón. Franco había sido despojado de su cinturón debido a que no logró dar el peso y, por lo tanto, Ioka ganó el cinturón a pesar de una gran diferencia de peso de 6.75 libras. Resultados desde Alemania Presentan Undercard de Spence-Crawford PPV Like this: Like Loading...

