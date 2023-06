Resultados desde Alemania El invicto peso mediano junior #10 de la OMB Slawa Spomer (18-0, 9 KOs) defendió con éxito su título mundial de la OMB con un KO en el octavo asalto contra Felice Moncelli (24-8-1, 6 KOs) el sábado por la noche en el Eisstadion en la ciudad natal de Spomer,Heilbronn,Alemania. Spomer derribó a Moncelli en la séptima ronda y lo persiguió en la octava ronda, tirándolo a la lona para terminar en el tiempo era: 38. El ex campeón regular de peso súper mediano de la AMB, Vincent Feigenbutz (36-3, 32 KOs), ahora compitiendo en el peso mediano, noqueó a Marcos Jesus Cornejo (19-8, 18 KOs) en la cuarta ronda. Una izquierda al cuerpo remató Cornejo a los 2:38. Feigenbutz ha ganado cinco partidos consecutivos desde que perdió ante Caleb Plant en una pelea por el título de la FIB de 2020. Resultados desde Minneapolis Ioka vence a Franco con sobrepeso y gana el título de las 115 libras de la AMB Like this: Like Loading...

