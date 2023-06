Resultados desde Minneapolis El peso súper welter #6 del WBC, Erickson “Hammer” Lubin (25-2, 18 KOs) ganó mediante un KO en el quinto asalto sobre Luis “Cuba” Arias (20-4-1, 9 KOs) el sábado por la noche en The Armory en Minneapolis. Lubin, que regresaba de 14 meses fuera del ring, derribó a Arias en el quinto round. Arias se quedó abajo hasta las 9, luego apenas falló en batir la cuenta. El tiempo era 2:11. El peso semipesado Burley Brooks (7-2-1, 5 KOs) ganó una decisión unánime de diez asaltos sobre el ex campeón de peso súper mediano de la FIB de 39 años Caleb “Golden” Truax (31-6-2, 19 KOs). Las puntuaciones fueron 98-91, 96-93, 96-93. A Brooks se le dedujo un punto en el noveno round por perder repetidamente su boquilla, pero aun así logró obtener la victoria en la ciudad natal de Truax. El ex campeón supermosca de la FIB Jerwin Ancajas (34-3-2, 23 KOs), ahora compitiendo en el peso supergallo, dominó a Wilner Soto (22-13, 12 KOs) en camino a un KO en el quinto round. Soto se arrodilló después de recibir dos duros golpes al cuerpo. Una pelea de peso súper ligero entre Mickel Spencer (3-0, 2 KO), el hermano menor del peso súper welter Joey Spencer, y Lyle McFarlane (2-1, 1 KO) terminó sin decisión después de un choque de cabezas en el tercer round. Fernando Martínez retiene el título superfly de la FIB Resultados desde Alemania Like this: Like Loading...

