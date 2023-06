Fernando Martínez retiene el título superfly de la FIB El invicto campeón de peso súper mosca de la FIB Fernando “Pumita” Martínez (16-0, 9 KOs) detuvo al previamente invicto Jade Bornea (18-1, 12 KOs) el sábado por la noche en el Armory en Minneapolis, Minnesota. Martínez abrió la pelea en la novena ronda cuando abrió el lóbulo de la oreja de Bornea. La pelea fue suspendida en: 29 del undécimo round. “Dije antes de la pelea que el peleador más duro y más fuerte iba a ganar y ese era yo”, dijo Martínez. Martínez, quien es promovido por su compatriota argentino y ex campeón de dos divisiones Marcos Maidana, usó un estilo agresivo y bombardeo para derrotar al retador filipino en su camino hacia su segunda defensa exitosa del título mundial. Una dieta constante de ganchos hizo que se formara una gran roncha en la mejilla izquierda de Bornea al principio de la pelea, y la acumulación de golpes finalmente provocó que Bornea sangrara mucho por la oreja derecha. “Definitivamente vi la lesión en el oído”, dijo Martínez. “La inflamación no se parece a nada que haya visto antes. Lo golpeé con la izquierda y estalló, explotó. Incluso le dije al árbitro que tuviera cuidado, creo que está muy lastimado. Fue entonces cuando seguí yendo a la oreja y tratando de terminar esta pelea”. “Los primeros siete asaltos fueron bastante parejos, pero luego me lesioné la oreja”, dijo Bornea. “Es desafortunado, pero sucede. Traté de seguir luchando hasta el final”. Bornea tuvo cierto éxito al superar a Martínez en jabs (33-13) y golpes al cuerpo (42-22). . Sin embargo, Martínez dominó en los golpes de poder aterrizados (124-84), incluido el aterrizaje de 20 golpes de poder en cada una de las rondas cruciales novena y décima. Martínez comenzó a alejarse en las rondas nueve y 10, conectando aún más regularmente con sus golpes de poder, ya que Bornea ofreció poco fuego de respuesta a pesar de mostrar su corazón al resistir. A principios de la ronda 11, Martínez continuó dando el primer golpe en Bornea y obligó al árbitro Charlie Fitch a cancelar la pelea a los 29 segundos de la ronda. “Es hora, estoy listo para enfrentar a los otros campeones del mundo”, dijo Martínez. “Teníamos claro que somos mejores que el contendiente número uno. Ahora es el momento de obtener las peleas verdaderamente grandes y demostrar que pertenezco a la cima”. Adames vence a J-Rock y retiene título WBC Resultados desde Minneapolis Like this: Like Loading...

