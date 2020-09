Pacquiao conseguirá ayuda satelital para la educación en Filipinas. Por. Gabriel F. Cordero El senador y múltiple campeón mundial Emmanuel “Manny” Pacquiao se comprometió a asumir el costo de las operaciones de los 13 canales que el gobierno de Filipinas utilizará para la educación a distancia. Pacquiao dijo que los estudiantes de lugares lejanos tienen dificultades para asegurar la conexión a Internet para el aprendizaje en línea, mientras que algunos no tienen los medios para adquirir los dispositivos necesarios y que era su deber el intentar ayudar a los mas necesitados. ¨Mi propósito es que los estudiantes de familias pobres tengan acceso a la educación “vengo de una familia pobre, debo ayudar a estos estudiantes y sus padres” dijo Pacquiao El Departamento de Educación (DepEd) informó sobre la modificación de la fecha de la apertura del año escolar 2020-2021 del 24 de agosto al 5 de octubre, en medio de las dificultades provocadas por la pandemia COVID-19. La oficina del senador dijo que la propuesta ha sido enviada al DepEd. Pacquiao se unirá al millonario empresario Tim Orbos para realizar una transmisión satelital a disposición de la solicitud de Pacquiao para el proyecto que cubre la utilización de banda ancha y de banda sobrante mientras otros amigos están ayudando con otros gastos ”, dijo Orbos en un mensaje formal. Los datos de DepEd (Departamento de Educación) dijeron que ha habido más de 24 millones de estudiantes que se han inscrito para el próximo año escolar. Abreu-Ennis este sabado desde Connecticut por Showtime

