Abreu-Ennis este sabado desde Connecticut por Showtime El molesto peso welter Juan “Merengue” Carlos Abreu (23-5-1,21 KOs) ha prometido usar su ventaja de experiencia contra Jaron “Boots” Ennis (25-0, 23 KOs), quien ha noqueado a su último 15 oponentes seguidos, cuando peleen este sábado por la noche en SHOWTIME en vivo desde un Mohegan Sun Arena “cerrado” en Uncasville, Connecticut. Ambos peleadores son grandes pegadores y Abreu nunca ha sido detenido. “Doy gracias a Dios, mi familia y mi equipo – Reyes Boxing y Héctor Bermúdez – por esta oportunidad de mostrar mis habilidades contra un gran peleador”, dijo Abreu después de su entrenamiento en Salem Fitness Center. Pacquiao conseguirá ayuda satelital para la educación en Filipinas. Buatsi regresa el 4 de octubre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.