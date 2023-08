OMB niega solicitud de Barboza para pelear contra Teófimo El Comité de Campeonatos de la OMB ha denegado una solicitud del peso welter junior clasificado #1 de la OMB, Arnold Barboza, para ser nombrado retador obligatorio del actual campeón Teófimo López. El Comité dictaminó que la solicitud de Barbosa es prematura considerando que no hay una defensa del título obligatoria que deba ser descargada en este momento. No se debe ningún mandato. López se encuentra actualmente en un período voluntario y puede defender su título contra cualquiera de los 15 contendientes con clasificación mundial en la división de peso welter jr. Por lo tanto, el tema no está maduro para una intervención. El Comité también expuso numerosas circunstancias en las que una obligación de defensa obligatoria puede extenderse o modificarse y recomendó encarecidamente que Barboza se mantenga activo y cumpla con las regulaciones de la OMB de los campeonatos mundiales. Boxeo regresa a la legendaria Arena Coliseo en la Ciudad de México AMB aprueba Wood-Warrington el 7 de octubre en Inglaterra Like this: Like Loading...

