Boxeo regresa a la legendaria Arena Coliseo en la Ciudad de México Por. Gabriel F. Cordero Durante muchas décadas, la Arena Coliseo en el centro de la Ciudad de México fue sede de eventos de boxeo de alta calidad. Esta semana, después de una pausa de ocho años, el boxeo regresa al famoso lugar. El ex campeón mundial de peso súper mosca del CMB, Carlos Cuadras, encabezará esta cartelera histórica el viernes contra un oponente por nombrar. El evento está siendo promovido por Producciones Joaco Arvizu. Gracias a una iniciativa del WBC y la familia Lutteroth (propietarios) el boxeo parece tener la oportunidad de estar de regreso en la histórica Arena Coliseo. La legendaria Arena Coliseo tuvo grandes noches de boxeo con estrellas como: Ricardo “Finito” López, Rubén Olivares, Salvador Sánchez,Carlos Zarate, Humberto “Chiquita” González, Pipino Cuevas,Raúl “Ratón” Macías, Lupe Pintor, Mantequilla Nápoles y sus grandes referentes como Ricardo “Pajarito” Moreno y Kid Azteca El pasado 2 de abril cumplió 80 años de haber sido inaugurada en 1943 por Don Salvador Lutteroth el padre de la lucha libre mexicana. La Arena Coliseo es la sede original de la lucha libre en la Ciudad de México pero fue construida inicialmente para albergar peleas de box dirigidas a los fanáticos de la ciudad de México y sus alrededores y es una parte importante de la cultura popular del país. En su momento la Arena Coliseo representa lo mejor del siglo pasado en el boxeo mundial junto al Luna Park (Argentina), Madison Square Garden (New York),Korakuen Hall (Tokyo) y el Olympic Auditorium (Los Angeles). Presentan en conferencia de prensa Wood-Warrington OMB niega solicitud de Barboza para pelear contra Teófimo Like this: Like Loading...

