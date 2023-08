Presentan en conferencia de prensa Wood-Warrington El campeón de peso pluma de la AMB, Leigh Wood (27-3, 16 KOs) y el ex campeón 2x ​​Josh Warrington (31-2-1, 8 KOs) anunciaron su pelea por el título mundial de peso pluma de la AMB totalmente británica en una conferencia de prensa en Leeds hoy. La pelea se lleva a cabo en terreno neutral en el Utilita Arena en Sheffield, Inglaterra, el sábado 7 de octubre, y se transmite en vivo en todo el mundo por DAZN. Leigh Wood: “No me siento confiado sabiendo que Lara venció a Josh y que yo vencí a Lara. Confío en el hecho de que sé que soy el mejor peleador. Me ha tomado tanto tiempo probar esto y he esperado mucho tiempo para que sucediera esta pelea”. Josh Warrington: “Hay respeto mutuo, no tenemos que estar gritando y chillando o tirando mesas el uno al otro para tener una pelea arrolladora… Fui a la pelea de López después de una cirugía de mandíbula y estaba demasiado preocupado de que se volviera agotado.” Boxeo regresa a la legendaria Arena Coliseo en la Ciudad de México Like this: Like Loading...

