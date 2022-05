Morrell listo para Henderson por Showtime El invicto campeón de peso supermediano “regular” de la AMB, David Morrell Jr., anticipó su próximo enfrentamiento contra Kalvin Henderson antes de enfrentarse en el evento coestelar en Showtime el 4 de junio desde The Armory en Minneapolis. Esto es lo que Morrell (6-0, 5 KOs) dijo sobre el campo de entrenamiento, el 4 de junio y más… Sobre su reciente campo de entrenamiento: “Este campamento de entrenamiento ha sido especial porque estaba en muy buena forma y pude trabajar en muchas cosas nuevas con mi entrenador Ronnie Shields. Tengo que entrenar con algunas caras nuevas, y estaré muy listo para esta pelea. Mi cuerpo se siente bien y estoy saludable. No tengo dolores corporales ni lesiones, así que estaré listo para brillar”. Sobre su enfrentamiento con Kalvin Henderson: “Henderson es un luchador muy duradero que nunca ha sido detenido. Mi objetivo es ser la primera persona en noquearlo. Ha tenido mucho tiempo para prepararse para esta pelea, así que sé que llegará en gran forma. También tiene mucho poder, así que debo estar en mi mejor momento defensivo”. Sobre lo que una victoria hará por su carrera: “Una victoria establecerá un gran enfrentamiento con David Benavidez o cualquiera de los principales contendientes o campeones. No es ningún secreto que vengo por Benavidez. Sé que una gran actuación el 4 de junio conducirá a algunas peleas importantes, contra algunos nombres importantes”. Sobre pelear en su ciudad natal de los Estados Unidos, Minneapolis, Minnesota: “Minneapolis es mi ciudad aquí en los Estados Unidos. Me he hecho un nombre en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y Saint Paul. Estoy listo para incendiar la ciudad en The Armory una vez más. Los fanáticos son increíbles y no puedo esperar para darles otra gran noche de boxeo”. "Monster" Inoue se ve bien en entrenamiento público Día 2 de la 37a Convención Anual de la FIB Like this: Like Loading...

