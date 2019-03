Foto: Luis Mejia / TGB Promociones.

Mikey García explica por qué está subiendo dos divisiones para desafiar al campeón de peso welter de la FIB Errol Spence.

“Cuando tomé esta pelea y quise hacerlo, no lo estaba haciendo por ninguna otra razón que no fuera demostrarle a todos que soy el mejor y que puedo pelear con cualquiera y no tengo miedo de pelear con nadie”. incluso en la división welter.

“Voy a pasar al peso welter y seré considerado uno de los mejores. Y si eso me pone como peleador número uno en la ciudad, entonces ese es otro galardón adicional. Pero no hay otro boxeador haciendo lo que estoy haciendo.¨