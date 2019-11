Kermit Cintron regresa en peso súper mediano el 23 de noviembre El ex campeón mundial de peso welter Kermit Cintron (39-6-3, 30 KOs) realizará su viaje inaugural en la división de peso súper mediano el 23 de noviembre en el Restaurante Riveredge en Reading, Pensilvania. Cintron, de 40 años (39-6-3, 30 KOs) se enfrenta a Josue Obando (18-26-2, 13 KOs) en un evento de seis asaltos que encabeza el evento inaugural de My Time Promotions encabezado por el peso pesado Travis Kauffman . Travis Kauffman promocionará su primer espectáculo en el mismo lugar donde su conocido padre Marshall Kauffman / King’s Promotions promocionó su primer espectáculo el 21 de agosto de 1994. “Esta es una gran oportunidad para poner en marcha mi carrera promocional. He estado en el boxeo desde que era un bebé. Soy un luchador activo, he entrenado luchadores y ahora estoy promocionando. Entiendo el negocio y he aprendido de los mejores, así que el 23 de noviembre, es mi hora de comenzar a promocionar ”, dijo Kauffman. El show también está asociado con King’s Promotions. Mexico homenajea al WBC con sorteo de lotería este viernes 8 de noviembre Daniel Dubois busca el noveno cinturón en la decimocuarta pelea

