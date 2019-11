Daniel Dubois busca el noveno cinturón en la decimocuarta pelea El invicto peso pesado Daniel ‘Dynamite’ Dubois (13-0, 12 KOs) se enfrenta a Kyotaro Fujimoto (21-1, 13 KOs) en un intento por ganar el cinturón de plata del WBC en el Copper Box Arena de Londres el 21 de diciembre en una tarjeta anunciada como “The Lucha antes de Navidad ”. Dubois ganó recientemente el título internacional de la OMB que también estará en juego. Los cinturones son importantes para Dubois, de 22 años, que ya ha coleccionado ocho asombrosos cinturones de título en solo 13 peleas como profesional, con el WBC Youth, Southern Area, English, WBO European, WBO Global, British, WBO International y la Commonwealth titula todo a su nombre, en solo 39 rounds de acción profesional. El anterior titular del cinturón plateado era Dillian Whyte Kermit Cintron regresa en peso súper mediano el 23 de noviembre Ulysse Jr. defenderá el cinturón de oro de la AMB el 5 de diciembre en California

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.