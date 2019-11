Mexico homenajea al WBC con sorteo de lotería este viernes 8 de noviembre Por.Gabriel F. Cordero Este viernes próximo 8 de noviembre se celebrará el sorteo superior de la lotería conmemorando el 57 aniversario de la convención del Consejo Mundial de Boxeo. El sorteo se realizará el próximo viernes 8 de noviembre a las 20:00 horas, en el Salón de Sorteos del Edificio “Moro” de la Lotería Nacional en la Ciudad de México cercana a la histórica Plaza Revolución y la mítica Avenida Reforma. En el billete de lotería aparecen leyendas inmortales como José Sulaimán, Don King, Manny Pacquiao, Canelo Álvarez, Miguel Berchelt, Erick “Terrible” Morales, Ali, Julio César Chávez, Floyd Mayweather, Oscar de la Hoya y Yesenia Gómez. El billete es correspondiente al Sorteo Superior No. 2620, que se , y que contará con un total de dos millones 400 mil cachitos y un Premio Mayor de 15 millones de pesos en dos series. Kermit Cintron regresa en peso súper mediano el 23 de noviembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.