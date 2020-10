Inicia Lomachenko como favorito 4:1 Finalmente es la semana de la pelea por la súper pelea de peso ligero entre Vasiliy Lomachenko (14-1, 10 KOs) y Teofimo López (15-0, 12 KOs) el sábado por la noche. Y no, no está en pay-per-view. Puedes verlo en vivo por ESPN. Lomachenko inicia la semana de la pelea como un favorito de -440. Los fanáticos de López pueden obtener +350. Mauricio Sulaimán: FECOMBOX, agrupación que ha buscado unidad Boxeo Telemundo continúa este viernes

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.