Higgins: Parker pelearía con Joyce o Chisora Por Ray Wheatley – World of Boxing WBO # 3 Joseph Parker agradecería peleas contra los clasificados WBO # 2 Joe Joyce o una revancha con WBC # 13 Derek Chisora ​​según el promotor de Parker, David Higgins, quien le dijo a Sky Sports: “Creo que es un buen momento para estar clasificado # 3 con WBO. Sí, pelearíamos con Joe Joyce tiene buen sentido. Creo que la pelea con Chisora ​​fue una pelea cerrada y ambos son nombres muy conocidos, por lo que una revancha podría tener sentido allí. “Simplemente somos conscientes de que nuestro tiempo se está agotando. Cuando peleamos con Dillian Whyte, fueron siete semanas difíciles. El equipo de Chisora, cuando estaba con David Haye, trató de darnos solo siete semanas, así que sacamos el mayor provecho del tiempo. Luego, la última pelea fue de solo ocho semanas. “Se habla de fin de año, pero aún no hemos visto un contrato. No creo que aceptemos la pelea a menos que tengamos nueve o diez semanas decentes para prepararnos. Creo que la última fecha del año es probablemente la ventana de principios de diciembre, y luego se acaba el tiempo, por lo que hablar es barato. Necesitamos ver un contrato “. Fury-Hammer para el 16 de octubre en Inglaterra

