FS1 Weights from Biloxi, Mississippi

Eddie Ramirez 141 vs. Argenis Mendez 141

Omar Escandon 128 vs. Tugstsogt Nyambyar 127.6

Justin Pauldo 135.8 vs. Joshua Zuniga 135

Justin DeLoach 155.4 vs. Jeison Rosario 157.6

Jose Miguel Borrego 143.6 vs. Carlos Velasquez 143.6

Semajay Thomas 144.8 vs. Brandon Aguinaga 140.6

Efe Ajagba 237.4 vs. Dell Long 234.4

Efetobor Apochi 198.4 vs. Cashton Young 199.6

Aaron Pryor Jr 169.8 vs. Dennis Sharpe 165.4

J’Leon Love 169.8 vs. Jaime Barboza 168

Venue: Beau Rivage Resort & Casino, Biloxi, Mississippi

Promoter: TGB Promotions

TV: FS1