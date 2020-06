Floyd Mayweather pagará el funeral de George Floyd. Por. Gabriel F. Cordero Según la información del sitio de noticias estadounidense TMZ el lunes, Mayweather se ofreció a asumir los costos, y la familia aceptó. Floyd, un hombre negro de 40 años, fue asesinado en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, la semana pasada, por un policía blanco, que presionó su cuello contra el suelo durante 9 minutos. La imagen fue grabada y ganó el mundo, generando protestas anónimas y famosas contra el racismo. Reconocido como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Mayweather estaría dispuesta a pagar los cuatro funerales de la víctima, que se realizarán en Houston, Minnesota, Charlotte y en otro lugar aún por definir. La estrella del boxeo estadounidense fue 12 veces campeón del mundo en cinco categorías diferentes y uno de los pocos boxeadores que puso fin a su carrera invicto. Estrella indiscutible en el ring, a los 43 años ha demostrado que fuera de él es mucho más que una personalidad deportiva. El boxeo del Reino Unido se reanudará en julio Estrenan Documental de 40 años de ROCKY el 9 de Junio

