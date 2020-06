Estrenan Documental de 40 años de ROCKY el 9 de Junio Por.Gabriel F. Cordero El 9 de junio se estrenará el documental 40 Years of Rocky: ¨The Birth Of a Classic¨ Sylvester Stallone, el protagonista, hablara de la realización del filme que se estrenó en 1976. Estará disponible on demand en iTunes/AppleTV y Amazon. El documental sera narrado por el propio Sylvester Stallone y le dará a la audiencia y fanáticos una experiencia íntima y emocional. El Documental tiene con imágenes y historias nunca antes vistas que incluye filmaciones caseras del director John Avildsen, material de ensayo y de backstage. La extraordinaria primera película de Rocky narra la historia de un humilde boxeador ítaloestadounidense desconocido de Philadelphia en el que nadie cree, que encuentra la oportunidad de cambiar su vida al ser retador en una pelea por el título mundial con el famoso campeón , Apollo Creed. Rocky fue un éxito de taquilla con una recaudación de más de 225 millones de dólares con un presupuesto inferior a dos millones. Rocky ganó tres premios Oscar como el de “mejor película”. Fue por este papel de Rocky Balboa –, Stallone se consagró en el mundo del cine. Con el tiempo se realizaron mas presentaciones de Rocky como : Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa, Creed y Creed II. En el 2006, Rocky fue elegida para su conservación por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos basándose que es una película “cultural, histórica y estéticamente significativa”. En 2010, Stallone fue ingresado al Salón de la Fama del Boxeo en Canastota, New York por su extraordinaria contribución a la difusión mundial del boxeo. ESPN anuncia el calendario de peleas en vivo de junio

