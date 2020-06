El boxeo del Reino Unido se reanudará en julio Estados Unidos, México y Alemania ya están listos para los eventos de boxeo de junio. El Reino Unido se unirá a la fiesta en julio. MTK ha anunciado que tienen eventos que se llevarán a cabo una vez al mes en el futuro previsible que se transmitirá en vivo por ESPN + en asociación con Top Rank. Las discusiones también están actualmente en curso con otras emisoras. Los eventos iniciales se llevarán a cabo a puertas cerradas bajo la jurisdicción de la Junta Británica de Control de Boxeo y seguirán estrictamente las pautas gubernamentales. Floyd Mayweather pagará el funeral de George Floyd.

