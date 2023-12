Kubrat Pulev 257 vs Andrezej Wasrzyk 247

Tervel Pulev 207 vs Dionardo Minor 209

Luke Santamaria 146.6 vs Cameron Krael 147

Rene Moreno 131.6 vs Diuhl Olguin 128

Nate Palencia 139 vs Dorian Mendez 140

Daniel Park 129.8 vs Humberto Duarte 130.8

Dan Hernandez 133 vs Parley Jessop 133.6

Egidijus Kavaliauskas 152.6 vs Jose Marruffo 156.2

Samuel Arnold 167.2 vs Andres Martinez 167

Victor Slavinskyl 130 vs Darel Harros 129.2

Venue: The Hangar in Costa Mesa, CA

Promoter: Englebrecht Promotions

TV: Fite.tv PPV and Bulgaria Television

First bout 6pm PST