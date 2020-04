Fallece Francisco ¨Paco¨Flores, oficial Mexicano del WBC Fotos Cortesía: Comisión de Boxeo CDMX y Lorenzo Soberanes. Por.Gabriel F. Cordero Este miércoles 29 de Abril el Boxeo Mexicano ha sido informado del sensible fallecimiento del Comisionado, Juez Internacional , Jose Francisco ¨Paco¨ Flores Castillo, quien se desempeñara como Secretario de la Comisión de Box y Lucha Libre de Ciudad Juárez. Francisco fue un destacado miembro de la Comisión de Boxeo Profesional de Ciudad Juárez y colaborador cercano del Doctor Lorenzo Soberanes. Enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos de Francisco que DIOS les de pronta resignación a tan profunda pena. Compartimos con Francisco muchísimos eventos de boxeo y charlas en las convenciones del WBC. Un hombre entregado al Boxeo Mexicano y leal amigo del WBC. Decente y siempre atento con quienes compartimos las coberturas del boxeo Mexicano a lo largo de estos últimos años. Hasta Pronto Paco, Gracias por tu entrega. Te extrañaremos. La AMB agrega dos nuevos miembros a su Junta Directiva

