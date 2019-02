Anthony Dirrell 167.5 vs. Avni Yildirim 167.8

(WBC super middleweight title)

Jamal James 145.75 vs. Janer Gonzalez 146.5

Marcos Hernandez 158.5 vs. Jeison Rosario 157.5

Bryant Perrella 145.75 vs. Breidis Prescott 145.5

Money Powell IV 163 vs. Javier Frazier 161.5

Justin Pauldo 135.5 vs. Federico Malespina 136.25

Willie Jones 148 vs. Gonzalo Dallera 149

Austin Dulay 135.6 vs. Yardley Cruz 139.6

Efetobor Apochi 204.6 vs. Raymond Ochieng 217.4

Omar Juarez 139.5 vs. Philip Percy 140.2

Leon Lawson III 152.5 vs. Yunier Calzada 154.8

Venue: Minneapolis Armory, Minneapolis, Minnesota

Promoter: Warriors Boxing

TV: FS1