Brandon Ríos 151.8 vs. Humberto Soto 146.4

*José Quirino 122.6 vs. Joel Córdova 117.6

Héctor Tanajera 134 vs. Iván Delgado 134.8

*Omar Aguilar 144.2 vs. Emiliano Cruz 140.5

Joselito Velázquez 114.6 vs. Kevin Villanueva 114.8

Seniesa Estrada 106.8 vs. Yenifer León 106.2

Shakhram Giyasov 149.6 vs. Edgar Puerta 149.6

Diego Pacheco 161 vs. Alberto Aguilar 156

Alexis Espino 167.5 vs. Víctor M. Abrigo 163.8

Sulem Urbina 113.4 vs. Judith Rodriguez 112.2

*Quirino second attempt 120

*Aguilar second attempt 141

Venue: Auditorio Municipal in Tijuana, BCN, Mexico

Promoter: Zanfer Promotions

TV: DAZN



–