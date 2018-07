Christopher “Pitufo” Diaz 129.2 vs. Masayuki Ito 129.6

(WBO junior lightweight title)



Artemio Reyes 149.6 vs. Gabriel Bracero 148

Esquiva Falcao 161.8 vs. Jonathan Tavira 161.2

Antonio Vargas 118.2 vs. Aaron Echeveste 117.8

Yomar Alamo 141.2 vs. Wilfrido Buelvas 141.8

Henry Lebron 131 vs. Luis Diaz 129.6

Jose Lopez 145 vs. Jorge Rodriguez 149.2

Luis Melendez 126.4 vs. Vicente Loredo 125.8

Vladimir Nikitin 125.2 vs. Edward Kakembo 126.2

Venue: Kissimmee Civic Center, Kissimmee, Fla.

Promoter: Top Rank

TV: ESPN+