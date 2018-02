Danny Garcia: Hare de todo para ganar

“Le gusta golpear … hagámoslo”, dice el ex campeón mundial de dos divisiones Danny García, quien se enfrentara con el ex campeón Brandon Ríos en una eliminatoria por el título mundial welter del CMB este sábado en SHOWTIME del Mandalay Bay Events Center en Las Vegas.

“Siento que soy el hombre más fuerte y no hay necesidad de respaldar si eso es lo que se necesita para hacer el trabajo.

“No puedo preocuparme por lo que [Brandon] está haciendo. Al final del día sé que entrenó su corazón para esta pelea y esta es una oportunidad de su vida para él. Esta es una gran pelea para mí. Tengo que ir allí y demostrar que soy uno de los mejores luchadores del mundo. Solo tengo que entrar y ser Danny García … Voy a hacer un poco de todo, solo depende de cómo me siento. Voy a golpear, voy a boxear. Voy a respaldarlo. Voy a hacer todo.

“Intento noquear a todos en la primera ronda. Iré a buscar ese cheque. Doce rondas o menos. Me gustaría hacerlo en menos de ocho o seis. Pero si no voy a ir 12 rounds. Tengo un gran equipo y he estado entrenando duro “.