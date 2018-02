David Benavidez: voy a noquear a Gavril

El invicto campeón mundial súper mediano del CMB, David Benavidez, dice que va a detener al contendor mejor clasificado Ronald Gavril en la revancha del sábado de su emocionante pelea de septiembre de 2017 en la que Benavidez ganó el título vacante por decisión dividida. La pelea televisada por SHOWTIME se llevara a cabo en el Mandalay Bay Events Center en Las Vegas.

“No creo que Gavril pueda hacerlo mejor que en la última pelea”, dijo Benavidez. “Es un tipo lleno de trucos y no le quedan muchos trucos, se está haciendo viejo”. Hemos estado trabajando en muchos estilos diferentes para esta pelea y me siento más que listo. Estoy muy motivado Me quedé muy dedicado a este campo de entrenamiento. Estoy listo para entrar y no jugar juegos. Voy a hacer lo que digo y voy a noquear a Gavril.

“Siento que podría haberlo hecho mejor en la primera pelea. Hacer que todos me digan que Gavril debería haber ganado y que él hablara mucho, es la motivación y el impulso que necesitaba para entrenar de la manera que lo hice en este campamento.

“La enfermedad durante la primera pelea me costó mucho, pero mi mentalidad es que soy un guerrero y siempre voy a seguir adelante sin importar nada. Esta vez, no tuvimos ninguna lesión o enfermedad, así que no puedo esperar para presentar un espectáculo el sábado.

“Esta es la primera vez que realmente tengo un chip en mi hombro. Todo el trabajo duro que me llevó conseguir este cinturón, y la gente dice que me lo dieron. De ninguna manera, voy a ir allí y mostrar por qué soy el campeón más joven en la división de supermedianos.

“Quiero ser el mejor en la división”. Quiero ganar cada victoria y pelear contra los mejores. Me encantaría pelear contra el ganador de la Serie Mundial Súper Boxeo. Estaré listo para cualquiera. Trabajé tan duro para conseguir esto, nadie puede quitármelo.

“Estoy pensando que será un nocaut en la Ronda 5. Va a ser una combinación del cuerpo y el mentón. Realmente no está buscando el golpe de gracia, solo lo está configurando. No voy a tirar henificadores, pero lo armaré y, si llega, ¡aparecerá espectacular! ”

Gavril declaró: “Su gente intentó convertirlo en una superestrella antes de pelear conmigo. No sé lo que dijo la gente después de la primera pelea, pero deberían esperar hasta después de la revancha. Soy el luchador más fuerte … No estoy buscando un knockout. Estoy buscando ganar cada ronda. Pero tampoco quiero dejarlo en manos de los jueces como la última vez, así que veremos qué sucede el sábado “.