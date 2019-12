Crawford comenta sobre el boicot de sus rivales El nombre del campeón invicto de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford, rara vez es mencionado por los otros grandes pesos welter y los promotores. Algunas redes ni siquiera reconocerán que existe. ¿Por qué? Crawford está alineado con Top Rank. Sus principales rivales de peso welter están alineados en ‘el otro lado de la calle’ con PBC. Las peleas entre los boxeadores de las dos organizaciones suceden, pero solo ocasionalmente. “Deontay Wilder está a punto de pelear contra Tyson Fury y nunca oyes hablar de ningún ‘lado de la calle'”, dijo Crawford hoy. “Es algo que la gente dice cuando se trata de Terence Crawford. “No escuchas ‘el lado equivocado de la calle’ con ningún otro luchador que no sea Terence Crawford. ¿Por qué se hacen todas estas otras peleas, pero cuando se trata de Terence Crawford, se trata del “lado equivocado de la calle”? Sin unificaciones de título a la vista, Crawford se enfrenta a los mejores pesos welter que están dispuestos a enfrentarlo, incluido el sábado por la noche en el Madison Square Garden contra el contendiente # 1 de la OMB Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas (21-0-1, 17 KOs) “{Nueva York} es una de las grandes etapas. Vegas es un gran escenario. Hago lo mío en el ring, y cada vez que peleo, envío un mensaje a todos los pesos welter que hay ”, dijo Crawford. WBC: nuestra prioridad en el 2020 sera el peso de los boxeadores Advertisements

