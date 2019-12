WBC: nuestra prioridad en el 2020 sera el peso de los boxeadores Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Alma Montiel El WBC ha informado que el peso de los boxeadores se mantiene como prioridad para el 2020 según información ofrecida por el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán. Igualmente el WBC ha considerado a los campeones mundiales Vasyl Lomachenko, Saúl “Canelo” Álvarez y Deontay Wilder entre los mejores del año 2019. Ha sido el ultimo “Martes de café” del año 2019 pero se ha hecho enfasis en el peso para que los entrenadores concentren sus esfuerzos para proteger la salud del boxeador. “No hay duda alguna que las situaciones de peso son obstáculos difíciles para muchos boxeadores en todas las divisiones pero recientemente se ha convertido en un problema traspasado al espectáculo y sus fanáticos. Los protocolos del WBC han funcionado, como los prepesajes de 30 y siete días, pero no con las situaciones recientes no es suficiente y debemos actuar de inmediato para prevenir estos hechos.” dijo Sulaiman Lamentablemente han sido reconocidos boxeadores Mexicanos como: Andrés Gutiérrez y los ex campeones mundiales Julio “Pollito” Ceja y Luis “Pantera” Nery los que recientemente tuvieron problemas con el peso incluso Nery y Gutierrez ni siquiera pudieron realizar sus combates. Durante la tradicional reunión semanal se le entregó un reconocimiento al promotor Tailandés Bank Thainchai Pisitwuttinan por el constante apoyo al boxeo en su país. Crawford comenta sobre el boicot de sus rivales Badou Jack: En ocasiones las derrotas te hacen mejor boxeador Advertisements

