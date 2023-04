Conferencia de Prensa Final de Fundora-Mendoza El invicto superwelter de 6’6 de altura, Sebastian “The Towering Inferno” Fundora, y el retador Brian Mendoza se enfrentaron el jueves durante su conferencia de prensa final y prometieron acción explosiva cuando peleen por el título interino del CMB de Fundora este sábado en SHOWTIME desde Dignity Health Sports Park en Carson, California. Sebastian Fundora: “Jermell Charlo, por supuesto, es el tipo que queremos. Sin embargo, cualquiera que caiga en la fila, tomaremos a quien podamos conseguir. El trabajo es vencer al tipo frente a ti… hemos estado en esta posición antes. Estamos aquí para ganar y trabajamos duro. Estamos aquí para seguir avanzando”. Brian Mendoza: “Si quiere pelear adentro y golpear o usar su distancia, estoy listo. Entrenamos para todo. No dejamos piedra sin remover. Estamos listos para hacer los ajustes necesarios para que podamos hacer el trabajo… esta será otra sorpresa explosiva”. Conferencia de Prensa Final de BAM-Gonzalez/MJ-Tapales en San Antonio, Texas Rocha-Young el 27 de mayo por DAZN Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.