Rocha-Young el 27 de mayo por DAZN El peso welter #1 de la OMB Alexis “Lex” Rocha (22-1, 14 KOs) defenderá su título de la NABO por tercera vez contra el #10 de la OMB Anthony “Juice” Young (24-2, 8 KOs). La pelea de 12 asaltos, que originalmente estaba programada para enero pasado, se llevará a cabo el 27 de mayo en el Fantasy Springs Resort Casino y se transmitirá en todo el mundo por DAZN. Rocha ha sido mencionado como un posible retador del campeón de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford, pero parece que está fuera de carrera por el momento. Conferencia de Prensa Final de Fundora-Mendoza Pesos desde Ciudad de Mexico Like this: Like Loading...

