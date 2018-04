CMB emite 9 consejos de nutrición

Por el Dr. Philip Goglia, presidente del Comité de Nutrición del WBC

1. No se salte las comidas

2. Siempre trate de comer en orden

3. Consumir la cantidad correcta de agua

4. No te dejes pasar hambre

5. Recuerda que la proteína repara los músculos: los carbohidratos proporcionan una fuente de energía

6. No hay grasa en los carbohidratos: las grasas se encuentran en las proteínas

7. Manténgase alejado de la levadura de gluten de levadura lácteos

8. Use condimentos secos y se frota para crear diferentes sabores

9. No confíes en las vitaminas para llenar un vacío nutricional … las vitaminas no arreglarán una pizza

Ok … uno más: consume proteínas y vegetales solo para la cena