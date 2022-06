Cartelera internacional de boxeo en Medellín el 6 de agosto M&R Boxing Promotions (Laura Ching) promociona una cartelera el sábado 6 de agosto en Medellín, Colombia. La tarjeta está programada para presentar a varios peleadores de todo el mundo, incluidos Romero Duno, John Vincent Moralde, Mark Bernaldez, Josec Ruiz, Narciso Carmona y más en peleas separadas. El evento se llevará a cabo en el elegante Casino Hollywood Milla de Oro ubicado en una popular zona turística de la ciudad llamada Poblado. “El evento está programado para presentar a luchadores de Colombia, Filipinas, Honduras, España y más. Esta es una excelente oportunidad para que los peleadores y el promotor sean parte de un evento en la hermosa ciudad de Medellín en el Casino Hollywood Milla de Oro”, dijo el gerente William Ramírez (WRAM Boxing). Canelo-GGG 3: conferencia de prensa de lanzamiento de NYC Christy Martin se une a King´s Promotions Like this: Like Loading...

