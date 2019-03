Light welterweights Pedro La “Roca” Campa (30-1, 20 KOs) and Abner “Jaeger” López (27-9, 23 KOs) collide on April 6 at the Arena Sonora in Hermosillo, Mexico. Both fighters are big punchers, so this should be a good one. Campa-López will be the co-feature for the clash between Ramón “Inocente” Álvarez (27-7-3, 16 KOs) and José Carlos “Puro” Paz (23-8-1, 13 KOs).