Briedas, Mann make weight Mairis Briedis 198.4 vs. Artur Mann 198.9

(IBF cruiserweight title) Jevgenijs Aleksejevs 161.6 vs. Pavel Semjonov 158.7

Francis Rozentals 167.6 vs. Topias Lepo 166.4

Bogdan Mironecs 220.0 vs. David Spilmont 258.8

Harlem Eubank 141.1 vs. Nika Nakashidze 142.2

Sergejs Marcenko 146.6 vs. Rasmus Bergman 147.3

Milans Volkovs 200.4 vs. Ermin Advic 201.5

Dmitro Bezus 275.4 vs. Ferenc Urban 206.4

Emil Spiss 158.7 vs. Janos Vass 141.8

Toms Limbens 159.8 vs. Siarhei Krapshyla TBA TrillerVerz Weights from Brooklyn Kingry injures right hand

