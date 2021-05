Bivol retiene el título de peso semipesado de la AMB El invicto campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol (18-0, 11 KOs) defendió con éxito su título por decisión unánime en doce asaltos contra Craig Richards (16-2-1, 9 KOs) el sábado por la noche en el AO Arena en Manchester, Inglaterra. Fue un asunto táctico con Bivol prevaleciendo 118-110, 115-113, 115-114. “No estoy feliz, pero estoy bien”, dijo Bivol a Matchroom. “Fue un largo descanso para mí y entré al ring después de un año y medio. Está bien. Mi oponente era un buen luchador, realmente bueno. Es inteligente y piensa. Estaba pensando en toda la pelea. “Está bien. Sentía que había ganado. Le di un par de rondas para recuperarse. Conseguí más golpes limpios. Lo respeto y lo respeté antes de la pelea. Creo que puede causar problemas a todos los luchadores por su estilo. “Se movió mucho. Los luchadores que se mueven mucho y tienen buena velocidad son realmente duros. Es un buen luchador, pero tengo más armas en mi arsenal. Me alegro de haber tenido otra defensa. Por supuesto, quiero peleas de unificación. Todavía los quiero. No he tenido la oportunidad de luchar por otro cinturón, por eso defiendo mi cinturón. “Me gustaría luchar por otro cinturón, sería un buen desafío para mí. Creo que algún día puedo convertirme en campeón indiscutible del mundo, por eso entreno, por eso tengo un buen equipo. Creo que algún día lo seré si entreno duro. Gracias a todos los que me apoyaron y vieron esta pelea “. Parker vence a Chisora ​​por decisión dividida en Inglaterra Edwards destrona a Mthalane por el título de la FIB

