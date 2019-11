Besputin-Butaev por el título welter de la AMB el sábado en Monaco Alexander Besputin (13-0, 9 KOs) y Radzhab Butaev (12-0, 9 KOs) se enfrentarán por el título vacante mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) este sábado en el Casino de Monte-Carlo en Mónaco. El se mostrará en vivo en Sky Sports en el Reino Unido y DAZN en los Estados Unidos. Originalmente, los dos luchadores estaban programados para luchar por el cinturón de peso welter interino de la AMB, pero la pelea se actualizó al título regular cuando Manny Pacquiao derrotó a Keith Thurman, ganando así el súper título y dejando el título regular vacante. Besputín viene de una victoria por decisión unánime sobre Alfredo Rodolfo Blanco en abril. Besputin parece ser un favorito en la pelea, ya que tuvo una profunda carrera de aficionado y es un compañero estable de Vasyl Lomachenko. Besputin ocupa actualmente el puesto n. ° 1 en el ranking de la AMB. Butaev viene de una victoria por decisión unánime sobre Silverio Ortiz en mayo. Butaev proviene de Rusia pero hace de Nueva York su base de operaciones. Actualmente está en el puesto n. ° 2 en el ranking de la AMB. También aparecerá en la tarjeta de Mónaco la “Primera Dama del Boxeo” Cecilia Braekhus, quien defenderá su título mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra Victoria Noelia Bustos en un enfrentamiento indiscutible de la reina de peso welter. Andy Ruiz llega a Arabia Saudita La perseverancia vale de los gemelos Alvarado de Nicaragua Advertisements

