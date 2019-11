Andy Ruiz llega a Arabia Saudita Fotos: Temporada Diriyah El campeón mundial de peso pesado Andy Ruiz Jr ha prometido “hacer historia nuevamente” cuando aterrizó en Arabia Saudita para el Choque en las dunas, trayendo sus cinturones de título de la AMB, la FIB, la OMB y el IBO con él. Ruiz siguió a su retador Anthony Joshua al Reino, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad en las primeras horas de hoy para establecer su propio campo de entrenamiento para prepararse para la pelea épica el 7 de diciembre.

La primera pelea por el título mundial de peso pesado que tendrá lugar en Oriente Medio se organizará en el Diriyah Arena de 15,000 asientos hecho a medida, que ahora está listo para la acción en el corazón del sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, conocido como el hogar de héroes y reyes. Cuando se le preguntó cómo se sintió acerca del boxeo en el Reino por primera vez, Andy Ruiz dijo: “Se siente bien. Sabes que hice historia en Nueva York y volveré a hacer historia en Arabia Saudita ”. Joshua buscará recuperar los cinturones de título en la línea después de perderlos ante Ruiz, conocido como ‘The Destroyer’, en su primera reunión en Nueva York a principios de este año. Con cientos de fanáticos de todo Estados Unidos viajando para la pelea, el número colectivo de millas recorridas por los estadounidenses es un compromiso significativamente mayor que cualquier otro fanático de todo el mundo, con boletos vendidos en 60 países diferentes. Pero sus fanáticos tendrán que reducir su trabajo para que coincida con el volumen de seguidores de Joshua con miles de personas que vuelan desde el Reino Unido. Besputin-Butaev por el título welter de la AMB el sábado en Monaco Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.