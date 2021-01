Anuncio de FBHOF Class of 2021 Por Bob Alexander Si bien la mayoría espera con ansias un nuevo comienzo en 2021, el Salón de la Fama del Boxeo de Florida espera varios. En primer lugar, la FBHOF tendrá una nueva ubicación para anunciar un nuevo año de eventos y un nuevo régimen a cargo. Durante más de una década, The FBHOF ha comenzado el nuevo año anunciando los detalles del fin de semana de inducción de junio en el SJC Boxing Gym en Fort Myers, Florida. Esa parte de la tradición continuará, pero con un nuevo y mucho más grande Gimnasio SJC. El nuevo presidente de FBHOF, Steve Canton, se enorgullece de anunciar una nueva ubicación para el gimnasio de boxeo SJC a poca distancia de la antigua instalación. Durante muchos años, The SJC Boxing Gym ha sido el anfitrión de boxeadores profesionales y aficionados, incluidos muchos campeones mundiales que buscan entrenar en un entorno de la vieja escuela. “Siempre hemos estado orgullosos de nuestras instalaciones, pero esta nueva ubicación llevará nuestra capacidad para entrenar boxeadores a un nivel completamente nuevo”, dice Canton. El nuevo SJC Boxing Gym no solo tiene un nuevo hogar, sino que, por primera vez desde que comenzó a existir, el Florida Boxing Hall of Fame tiene un hogar permanente para un museo en el gimnasio. En solo unas semanas, Canton y varios voluntarios han comenzado el proceso de armar un museo de tres salas que albergará las placas y los puños de todos los miembros de FBHOF. Durante los próximos meses, habrá una sala de video con un televisor de pantalla grande para ver los DVD de los boxeadores que son admitidos y una sala dedicada a los recuerdos donados por los participantes. Incluso hay una tienda de regalos donde los fanáticos del boxeo pueden comprar ropa y objetos de interés en el gimnasio SJC y el FBHOF. Canton continuó: “Mucha gente se ofreció como voluntaria y se esforzó para hacer posible la celebración de este próximo fin de semana”. Este sábado 9 de enero, todos son bienvenidos a la gran inauguración del Gimnasio y Museo a partir del mediodía. Las festividades comienzan con la dedicación oficial de las instalaciones a las 2 pm con una ceremonia de corte de cinta a cargo del Alcalde de Fort Myers, el Honorable Kevin B. Anderson. A las 3 pm, el Salón de la Fama del Boxeo de Florida anunciará oficialmente la Clase de 2021 que se instalará a fines de junio en St. Pete, Florida. “Esta es una clase increíble que incluirá algunos nombres importantes en el mundo del boxeo, y la mayoría de los nuevos miembros estarán presentes junto con docenas de miembros anteriores”, continuó Canton. La nueva junta directiva de FBHOF se presentará formalmente, habrá comida y bebidas disponibles para su compra, y el cantante de clase mundial Frank Pizano actuará durante todo el día. La entrada al gimnasio y al museo es gratuita y todos son bienvenidos. Qué: Gran inauguración del nuevo SJC Boxing Gym y el museo Florida Boxing Hall of Fame Cuándo: sábado 9 de enero del mediodía a las 5, corte de cinta a las 2 p.m., clase FBHOF del 2021 a las 3 p.m. Dónde: 4220 Cleveland Ave, Fort Myers, Florida 33901 Gervonta Davis obtiene dos premios AMB Ryota Murata asciende a súper campeón de la AMB

