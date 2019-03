Titus Williams 125.6 vs. Cristian Renteria 124.2

Ariel Lopez 117 vs. Jose Chanez 116.4

Jude Franklin 124.8 vs. Aleem Jumakhonov 124.2

Mathew Gonzalez 143.2 vs. Gabor Kovacs 139.6

Jose Gonzalez 126.2 vs. David Berna 126.8

Wesley Ferrer 140.8 vs. Andrew Rodgers 141.8

Eileen Olszewski 108.2 vs. Judit Hackbold 109.6

Venue: Club Amazura, Jamaica, Queens, NY

Promoter: Ronson Frank’s Uprising Promotions

First bell on Friday night will ring at 7:30 PM.